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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лион
Страсбур - Лион: обзор матча 13 августа 2023
Страсбур
13.08.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лион
63'
Ж. Беллегард
75'
Л. Мотиба
88'
Н. Тальяфико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Лион
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Беллегард
90'
+3
88'
ГОЛ! 2:1!
Н. Тальяфико
Пас отдал
М. Какере
85'
Замена
А. Сарр
️️️️
А. Ляказетт
Замена
Д. Баква
️️️️
Л. Мотиба
81'
Замена
А. Габриэль
️️️️
С. Прсич
81'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мотиба
Пас отдал
Ж. Беллегард
75'
71'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Й. Лепенан
Замена
К. Гамейро
️️️️
Э. Эмега
68'
Замена
М. Сенайя
️️️️
Ф. Жилберт
68'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Беллегард
63'
61'
Желтая карточка
С. Кумбеди
45'
+5
Желтая карточка
К. Толиссо
Желтая карточка
Ж. Беллегард
45'
+4
21'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
К. Мата
Желтая карточка
И. Дукуре
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Лион
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
3-2-2-3
26
Селс
5
Ньямси
21
Силла
6
Дукуре
3
Делен
24
Жилберт
14
Прсич
27
Беллегард
35
Мотиба
22
Эмега
8
Деменге
3-1-3-2-1
1
Риу
15
Чалета-Цар
20
Дьоманде
3
Тальяфико
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
22
Мата
10
Шерки
29
Барколя
91
Ляказетт
24
Жилберт
29
Сенайя
29
Сенайя
24
Жилберт
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Прсич
20
Габриэль
20
Габриэль
14
Прсич
22
Эмега
9
Гамейро
9
Гамейро
22
Эмега
35
Мотиба
7
Баква
7
Баква
35
Мотиба
22
Мата
26
Кумбеди
26
Кумбеди
22
Мата
8
Лепенан
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
8
Лепенан
91
Ляказетт
9
Сарр
9
Сарр
91
Ляказетт
Остались в запасе
Страсбур
Лион
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Остались в запасе
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Страсбур - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
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