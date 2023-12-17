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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Страсбур
Лорьян - Страсбур: обзор матча 17 декабря 2023
Лорьян
17.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Страсбур
53'
Б. Дьенг
14'
Д. Баква
49'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Страсбур
Желтая карточка
И. Туре
90'
+1
85'
Замена
Ж. Деменге
️️️️
Х. Диарра
84'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Д. Баква
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Ж. Понко
79'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
И. Бонке
79'
76'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
Б. Менди
71'
71'
Желтая карточка
М. Селс
Замена
Д. Йонгва
️️️️
Б. Менди
71'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Т. Айегун
71'
68'
Желтая карточка
Л. Перрен
67'
Замена
С. Соу
️️️️
А. Силла
ГОЛ! 1:2!
Б. Дьенг
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Э. Эмега
37'
Замена
М. Сенайя
️️️️
Т. Делен
Желтая карточка
Б. Дьенг
32'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баква
Пас отдал
Ж. Мванга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-1-2-2
38
Мвого
23
Менди
55
Туре
3
Тальби
27
Менди
19
Абержель
8
Бонке
21
Понко
21
Февр
9
Дьенг
15
Айегун
3-4-3
26
Селс
5
Перрен
21
Силла
6
Мванга
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Диарра
3
Делен
7
Баква
9
Гамейро
22
Эмега
23
Менди
13
Йонгва
13
Йонгва
23
Менди
8
Бонке
17
Макенго
17
Макенго
8
Бонке
21
Понко
11
Ле Бри
11
Ле Бри
21
Понко
15
Айегун
22
Дукуре
22
Дукуре
15
Айегун
21
Силла
4
Соу
4
Соу
21
Силла
3
Делен
29
Сенайя
29
Сенайя
3
Делен
19
Диарра
8
Деменге
8
Деменге
19
Диарра
7
Баква
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Баква
9
Гамейро
35
Мотиба
35
Мотиба
9
Гамейро
Остались в запасе
Лорьян
Страсбур
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
2
Игор Силва
ЦФ
36
Алаа Беллааруш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Жереми Себа
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Жереми Себа
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лорьян - Страсбур
3
2
Всего ударов по воротам
1
7
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
5
6
Количество передач
225
292
Сейвы
4
0
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.74
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Мустуар
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