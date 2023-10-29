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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Страсбур
Ренн - Страсбур: обзор матча 29 октября 2023
Ренн
29.10.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
23'
А. Трюффер
81'
Л. Мотиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Страсбур
86'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Т. Делен
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Л. Бляс
82'
Замена
И. Салах
️️️️
А. Гуири
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мотиба
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Н. Матич
76'
76'
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
Э. Эмега
76'
Замена
Ж. Деменге
️️️️
Ж. Мванга
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Л. Ассиньон
70'
Замена
М. Терье
️️️️
А. Калимуэндо
70'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
61'
58'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
М. Сахи Дьон
58'
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Габриэль
Желтая карточка
Н. Матич
45'
23'
Желтая карточка
М. Селс
ГОЛ! 1:0!
А. Трюффер
23'
5'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
(К)
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
24
Белосян
22
Ассиньон
18
Матич
27
Бурижо
10
Бляс
14
Дуэ
9
Гуири
15
Калимуэндо
3-2-1-3
26
Селс
5
Перрен
6
Мванга
6
Дукуре
29
Сенайя
3
Делен
20
Габриэль
7
Баква
22
Эмега
80
Дьон
22
Ассиньон
20
Дуэ
20
Дуэ
22
Ассиньон
18
Матич
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Матич
10
Бляс
32
Ридер
32
Ридер
10
Бляс
15
Калимуэндо
11
Терье
11
Терье
15
Калимуэндо
9
Гуири
7
Салах
7
Салах
9
Гуири
3
Делен
23
Соболь
23
Соболь
3
Делен
22
Эмега
24
Жилберт
24
Жилберт
22
Эмега
6
Мванга
8
Деменге
8
Деменге
6
Мванга
20
Габриэль
9
Гамейро
9
Гамейро
20
Габриэль
80
Дьон
35
Мотиба
35
Мотиба
80
Дьон
Остались в запасе
Ренн
Страсбур
93
Готье Гайо
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ренн - Страсбур
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Роазон Парк
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