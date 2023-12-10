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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Гавр
Страсбур - Гавр: обзор матча 10 декабря 2023
Страсбур
10.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Гавр
21'
Э. Эмега
90+6'
А. Силла
49'
Й. Салмье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Гавр
ГОЛ! 2:1!
А. Силла
Пас отдал
Т. Делен
90'
+6
88'
Замена
Н. Алиуи
️️️️
М. Байо
78'
Замена
А. Айю
️️️️
Я. Кехта
78'
Замена
Л. Него
️️️️
Ж. Касимир
Замена
М. Сенайя
️️️️
Ф. Жилберт
75'
Желтая карточка
Т. Делен
73'
66'
Замена
У. Таргаллин
️️️️
Д. Кузяев
66'
Замена
А. Жужу
️️️️
С. Грандсир
Замена
А. Габриэль
️️️️
Д. Баква
65'
Замена
Х. Диарра
️️️️
И. Сиссоко
60'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
М. Сахи Дьон
60'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ж. Деменге
60'
49'
ГОЛ! 1:1!
Й. Салмье
Пас отдал
К. Опери
Желтая карточка
Л. Перрен
40'
27'
Желтая карточка
Й. Салмье
Желтая карточка
И. Сиссоко
26'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эмега
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Дилан Баква
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
18
Жереми Себа
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Гавр
30
Мохамед Коне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Антуан Жужу
ЦФ
3-3-1-3
26
Селс
5
Перрен
21
Силла
6
Мванга
3
Делен
28
Сиссоко
24
Жилберт
8
Деменге
22
Эмега
80
Дьон
7
Баква
4-1-2-2-1
16
Десма
4
Юте-Кинкуэ
12
Санганте
21
Салмье
21
Опери
7
Туре
14
Кузяев
8
Кехта
7
Грандсир
77
Касимир
18
Байо
24
Жилберт
29
Сенайя
29
Сенайя
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Диарра
19
Диарра
28
Сиссоко
7
Баква
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Баква
8
Деменге
9
Гамейро
9
Гамейро
8
Деменге
80
Дьон
35
Мотиба
35
Мотиба
80
Дьон
77
Касимир
77
Него
77
Него
77
Касимир
14
Кузяев
28
Таргаллин
28
Таргаллин
14
Кузяев
8
Кехта
24
Айю
24
Айю
8
Кехта
18
Байо
10
Алиуи
10
Алиуи
18
Байо
7
Грандсир
7
Жужу
7
Жужу
7
Грандсир
Остались в запасе
Страсбур
Гавр
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Жереми Себа
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
30
Мохамед Коне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Жереми Себа
ЦП
Остались в запасе
30
Мохамед Коне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Страсбур - Гавр
3
1
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
1
Нарушения
7
7
Офсайды
3
1
Количество передач
166
275
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.38
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Стад де ла Мено
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