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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Страсбур
Метц - Страсбур: обзор матча 24 сентября 2023
Метц
24.09.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Страсбур
83'
Х. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Страсбур
90'
+5
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
Э. Эмега
Желтая карточка
Б. Тетти
90'
+2
Замена
Б. Тетти
️️️️
К. Куао
86'
85'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
А. Габриэль
83'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диарра
Пас отдал
А. Габриэль
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Й. Асоро
78'
68'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Ж. Деменге
68'
Замена
Ж. Мванга
️️️️
Д. Баква
Замена
С. Элисор
️️️️
О. Эступиньян
63'
Желтая карточка
К. Куао
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
14
Артюр Атта
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-3-1
90
Окиджа
14
Удоль
5
Канде
29
Эрейе
52
Куао
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
7
Сабали
8
Камара
29
Асоро
19
Эступиньян
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
6
Дукуре
29
Сенайя
19
Диарра
3
Делен
8
Деменге
20
Габриэль
22
Эмега
7
Баква
29
Асоро
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
29
Асоро
52
Куао
30
Тетти
30
Тетти
52
Куао
19
Эступиньян
22
Элисор
22
Элисор
19
Эступиньян
7
Баква
6
Мванга
6
Мванга
7
Баква
22
Эмега
24
Жилберт
24
Жилберт
22
Эмега
8
Деменге
35
Мотиба
35
Мотиба
8
Деменге
20
Габриэль
80
Дьон
80
Дьон
20
Габриэль
Остались в запасе
Метц
Страсбур
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
14
Артюр Атта
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
36
Алаа Беллааруш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
14
Артюр Атта
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Метц - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
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