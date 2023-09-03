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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Страсбур
Ницца - Страсбур: обзор матча 03 сентября 2023
Ницца
03.09.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
45+1'
Ю. Аталь
75'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Страсбур
Замена
П. Росарио
️️️️
Х. Будауи
86'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Г. Лаборд
86'
84'
Замена
М. Сенайя
️️️️
Т. Делен
84'
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Силла
84'
Замена
С. Прсич
️️️️
И. Сиссоко
83'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Желтая карточка
Х. Будауи
82'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Бар
77'
ГОЛ! 2:0!
Т. Моффи
Пас отдал
Ж. Тодибо
75'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
69'
Замена
Ж. Бога
️️️️
С. Диоп
69'
64'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Х. Диарра
64'
Замена
Д. Баква
️️️️
Ж. Деменге
ГОЛ! 1:0!
Ю. Аталь
Пас отдал
Данте
45'
+1
Желтая карточка
Данте
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Булка
55
Ндайшими
4
Данте
20
Тодибо
20
Аталь
26
Бар
6
Будауи
8
Сансон
10
Диоп
9
Моффи
9
Лаборд
3-4-1-1
26
Селс
21
Силла
5
Перрен
6
Дукуре
24
Жилберт
19
Диарра
28
Сиссоко
3
Делен
8
Деменге
22
Эмега
26
Бар
15
Перро
15
Перро
26
Бар
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
6
Будауи
13
Росарио
13
Росарио
6
Будауи
10
Диоп
13
Бога
13
Бога
10
Диоп
9
Лаборд
10
Гессан
10
Гессан
9
Лаборд
3
Делен
29
Сенайя
29
Сенайя
3
Делен
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Прсич
28
Сиссоко
19
Диарра
20
Габриэль
20
Габриэль
19
Диарра
21
Силла
9
Гамейро
9
Гамейро
21
Силла
8
Деменге
7
Баква
7
Баква
8
Деменге
Остались в запасе
Ницца
Страсбур
77
Тедди Булхенди
ВР
21
Реда Белахьян
ОП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
21
Реда Белахьян
ОП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ницца - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
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