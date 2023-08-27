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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Тулуза
Страсбур - Тулуза: обзор матча 27 августа 2023
Страсбур
27.08.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
52'
Э. Эмега
89'
Ж. Беллегард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Тулуза
Замена
М. Сенайя
️️️️
Т. Делен
90'
+3
Замена
С. Прсич
️️️️
И. Дукуре
90'
+3
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диарра
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Ж. Беллегард
Пас отдал
Л. Перрен
89'
82'
Замена
М. Диарра
️️️️
М. Деслер
81'
Желтая карточка
Ф. Шаиби
81'
Замена
С. Гелаберт
️️️️
В. Сьерро
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Э. Эмега
78'
69'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Д. Генро
69'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Н. Шмидт
68'
Желтая карточка
Т. Даллинга
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Деменге
65'
55'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Я. Беграуи
54'
Желтая карточка
Г. Суасо
ГОЛ! 1:0!
Э. Эмега
Пас отдал
Ж. Беллегард
52'
Желтая карточка
Ж. Деменге
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Денис Генро
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
9
Франк Магри
ЦФ
3-3-2-1
26
Селс
6
Дукуре
21
Силла
5
Ньямси
3
Делен
19
Диарра
24
Жилберт
8
Деменге
27
Беллегард
22
Эмега
4-2-2-2
16
Ресте
3
Деслер
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
4
Сьерро
31
Шмидт
7
Абухляль
10
Генро
27
Даллинга
14
Беграуи
3
Делен
29
Сенайя
29
Сенайя
3
Делен
8
Деменге
28
Сиссоко
28
Сиссоко
8
Деменге
6
Дукуре
14
Прсич
14
Прсич
6
Дукуре
19
Диарра
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Диарра
22
Эмега
35
Мотиба
35
Мотиба
22
Эмега
3
Деслер
24
Диарра
24
Диарра
3
Деслер
14
Беграуи
8
Шаиби
8
Шаиби
14
Беграуи
31
Шмидт
23
Кассерес
23
Кассерес
31
Шмидт
4
Сьерро
10
Гелаберт
10
Гелаберт
4
Сьерро
10
Генро
9
Магри
9
Магри
10
Генро
Остались в запасе
Страсбур
Тулуза
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
16
Алекс Домингес
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Страсбур - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
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