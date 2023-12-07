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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Страсбур
Брест - Страсбур: обзор матча 07 декабря 2023
Брест
07.12.2023, четверг, 22:30
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
44'
Ж. ле Дуарон
80'
Э. Эмега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Страсбур
Замена
Б. Браими
️️️️
Р. дель Кастильо
85'
80'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эмега
Пас отдал
М. Сахи Дьон
79'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
К. Гамейро
78'
Замена
Т. Делен
️️️️
М. Сенайя
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
71'
Замена
М. Лаж
️️️️
Ж. ле Дуарон
71'
70'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Д. Баква
70'
Замена
Ж. Мванга
️️️️
Х. Диарра
Замена
М. Камара
️️️️
К. Думбия
65'
ГОЛ! 1:0!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
К. Думбия
44'
36'
Замена
Э. Эмега
️️️️
И. Дукуре
Желтая карточка
У. Маньетти
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
8
Уго Маньетти
(К)
ЦП
11
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
2
Локо
70
Лала
3
Брассье
26
Ле Кардинал
8
Мартен
8
Маньетти
11
Думбия
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
10
Сатриано
3-4-3
26
Селс
21
Силла
5
Перрен
6
Дукуре
24
Жилберт
19
Диарра
28
Сиссоко
29
Сенайя
7
Баква
9
Гамейро
35
Мотиба
11
Думбия
45
Камара
45
Камара
11
Думбия
20
дель Кастильо
7
Браими
7
Браими
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
28
Лаж
28
Лаж
9
ле Дуарон
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
29
Сенайя
3
Делен
3
Делен
29
Сенайя
19
Диарра
6
Мванга
6
Мванга
19
Диарра
7
Баква
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Баква
9
Гамейро
80
Дьон
80
Дьон
9
Гамейро
6
Дукуре
22
Эмега
22
Эмега
6
Дукуре
Остались в запасе
Брест
Страсбур
37
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Эрик Руа
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Брест - Страсбур
1
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
6
9
Офсайды
0
1
Количество передач
260
215
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
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Брест
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