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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Страсбур
ПСЖ - Страсбур: обзор матча 21 октября 2023
ПСЖ
21.10.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 0
Завершен
Страсбур
10'
К. Мбаппе (П)
31'
К. Солер
77'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Страсбур
Желтая карточка
Ч. Ндур
88'
85'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Мванга
Желтая карточка
Л. Кан Ин
82'
Замена
Ч. Ндур
️️️️
Витинья
82'
Замена
Л. Курзава
️️️️
К. Солер
82'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Руис
Пас отдал
К. Солер
77'
73'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Л. Мотиба
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Л. Эрнандес
72'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Г. Рамуш
67'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Б. Барколя
66'
62'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Ж. Деменге
ГОЛ! 2:0!
К. Солер
Пас отдал
К. Мбаппе
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мбаппе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Дилан Баква
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Доннарумма
21
Эрнандес
5
Маркиньос
2
Перейра
18
Солер
8
Руис
17
Витинья
29
Барколя
7
Кан Ин
10
Мбаппе
9
Рамуш
3-3-1-2
26
Селс
5
Перрен
6
Дукуре
6
Мванга
29
Сенайя
19
Диарра
3
Делен
8
Деменге
35
Мотиба
7
Баква
18
Солер
3
Курзава
3
Курзава
18
Солер
21
Эрнандес
20
Мукиэле
20
Мукиэле
21
Эрнандес
17
Витинья
27
Ндур
27
Ндур
17
Витинья
29
Барколя
10
Дембеле
10
Дембеле
29
Барколя
9
Рамуш
9
Муани
9
Муани
9
Рамуш
6
Мванга
28
Сиссоко
28
Сиссоко
6
Мванга
8
Деменге
20
Габриэль
20
Габриэль
8
Деменге
35
Мотиба
80
Дьон
80
Дьон
35
Мотиба
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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