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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Марсель
Страсбур - Марсель: обзор матча 25 ноября 2023
Страсбур
25.11.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
6'
Э. Эмега
27'
Ж. Клосс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Марсель
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Верету
Желтая карточка
Д. Баква
89'
84'
Замена
Б. Надир
️️️️
И. Ндиайе
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Мванга
84'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Х. Диарра
84'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Т. Делен
83'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Э. Эмега
69'
69'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Арит
69'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Витинья
56'
Замена
И. Сарр
️️️️
Х. Корреа
Замена
Д. Баква
️️️️
А. Габриэль
55'
54'
Желтая карточка
Р. Лоди
27'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Клосс
ГОЛ! 1:0!
Э. Эмега
Пас отдал
К. Гамейро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
(К)
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-3-1-2
26
Селс
6
Дукуре
5
Перрен
6
Мванга
3
Делен
19
Диарра
24
Жилберт
20
Габриэль
22
Эмега
9
Гамейро
4-3-1-2
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
26
Балерди
6
Лоди
19
Кондогбиа
17
Верету
7
Ндиайе
77
Арит
9
Витинья
32
Корреа
3
Делен
23
Соболь
23
Соболь
3
Делен
6
Мванга
28
Сиссоко
28
Сиссоко
6
Мванга
22
Эмега
35
Мотиба
35
Мотиба
22
Эмега
20
Габриэль
7
Баква
7
Баква
20
Габриэль
19
Диарра
80
Дьон
80
Дьон
19
Диарра
7
Ндиайе
4
Надир
4
Надир
7
Ндиайе
77
Арит
21
Унаи
21
Унаи
77
Арит
32
Корреа
7
Сарр
7
Сарр
32
Корреа
9
Витинья
7
Обамеянг
7
Обамеянг
9
Витинья
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Страсбур - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Стад де ла Мено
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