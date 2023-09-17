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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монпелье
Страсбур - Монпелье: обзор матча 17 сентября 2023
Страсбур
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
63'
Б. Леком (АГ)
69'
Л. Мотиба
35'
В. Хазри
40'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Монпелье
90'
+3
Замена
С. Делайе
️️️️
Т. Саванье
88'
Желтая карточка
Ж. Шотар
86'
Желтая карточка
Л. Леруа
83'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
Замена
А. Силла
️️️️
Т. Делен
81'
Желтая карточка
Д. Баква
76'
70'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Адамс
70'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
В. Хазри
ГОЛ! 2:2!
Л. Мотиба
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Б. Леком
63'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
К. Гамейро
61'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Сахи Дьон
60'
58'
Желтая карточка
Т. Саванье
46'
Желтая карточка
А. Норден
Замена
М. Сенайя
️️️️
Ф. Жилберт
46'
Замена
Д. Баква
️️️️
Х. Диарра
46'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
45'
+5
45'
+1
Желтая карточка
И. Силла
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Норден
Пас отдал
Т. Саванье
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
Пас отдал
Ф. Сако
29'
Желтая карточка
А. Адамс
Желтая карточка
Т. Делен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
3-4-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
6
Дукуре
3
Делен
28
Сиссоко
19
Диарра
24
Жилберт
20
Габриэль
9
Гамейро
80
Дьон
4-1-2-1-2
23
Леком
77
Сако
4
Омераджич
4
Куяте
4
Силла
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
45
Адамс
3
Делен
21
Силла
21
Силла
3
Делен
24
Жилберт
29
Сенайя
29
Сенайя
24
Жилберт
80
Дьон
22
Эмега
22
Эмега
80
Дьон
9
Гамейро
35
Мотиба
35
Мотиба
9
Гамейро
19
Диарра
7
Баква
7
Баква
19
Диарра
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
10
Саванье
19
Делайе
19
Делайе
10
Саванье
10
Хазри
8
Фаяд
8
Фаяд
10
Хазри
45
Адамс
9
Йебоа
9
Йебоа
45
Адамс
Остались в запасе
Страсбур
Монпелье
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Страсбур - Монпелье
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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