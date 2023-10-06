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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Нант
Страсбур - Нант: обзор матча 06 октября 2023
Страсбур
06.10.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 2
Завершен
Нант
90+2'
М. Сахи Дьон
50'
М. Коко
57'
С. Мутуссами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Нант
ГОЛ! 1:2!
М. Сахи Дьон
Пас отдал
Х. Диарра
90'
+2
84'
Замена
Н. Паллуа
️️️️
К. Мерлен
84'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Чиривелья
84'
Замена
Адсон
️️️️
М. Аблин
Желтая карточка
Л. Перрен
83'
76'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
М. Коко
Замена
И. Сиссоко
️️️️
И. Дукуре
68'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
К. Гамейро
68'
Замена
Х. Диарра
️️️️
Ж. Мванга
68'
57'
ГОЛ! 0:2!
С. Мутуссами
Замена
Д. Баква
️️️️
Ф. Жилберт
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Коко
Желтая карточка
А. Габриэль
45'
+2
45'
+1
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Д. Аугусто
Желтая карточка
Ф. Жилберт
33'
Желтая карточка
Ж. Мванга
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
14
Стивен Базея
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Дилан Баква
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
28
Адсон
ЦФ
11
Stredair Appuah
ЦФ
3-2-1-2
26
Селс
5
Перрен
6
Дукуре
6
Мванга
3
Делен
29
Сенайя
20
Габриэль
35
Мотиба
9
Гамейро
4-1-1-3-1
40
Лафон
93
Дюверн
21
Кастеллетто
5
Джемерт
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аугусто
97
Коко
91
Мойе
27
Саймон
11
Аблин
6
Мванга
19
Диарра
19
Диарра
6
Мванга
6
Дукуре
28
Сиссоко
28
Сиссоко
6
Дукуре
24
Жилберт
7
Баква
7
Баква
24
Жилберт
9
Гамейро
80
Дьон
80
Дьон
9
Гамейро
26
Мерлен
5
Паллуа
5
Паллуа
26
Мерлен
97
Коко
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
97
Коко
8
Аугусто
8
Мутуссами
8
Мутуссами
8
Аугусто
4
Чиривелья
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Чиривелья
11
Аблин
28
Адсон
28
Адсон
11
Аблин
Остались в запасе
Страсбур
Нант
36
Алаа Беллааруш
ВР
14
Стивен Базея
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
14
Стивен Базея
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Страсбур - Нант
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
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