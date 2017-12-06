«Атлетико» зимой может продать четверых игроков

Английский журналист Дэвид Кэртлидж назвал футболистов, которые могут покинуть «Атлетико».

«Уже практически фактом является то, что зимой «Атлетико» выставит на трансфер Николаса Гайтана и Шиме Врсалько. К этому списку добавятся Кевин Гамейро и Лусиано Вьетто», – написал Кэртдидж в твиттере.

Напомним, вчера команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Челси» (1:1) в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику Врсалько со стороны «Наполи». Итальянский клуб рассматривает 25-летнего хорвата в качестве замены Фаузи Гуламу, порвавшему крестообразные связки.