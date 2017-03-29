Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гамейро: «Видеотехнологии убивают футбол»

29 марта 2017, 13:50
13

Нападающий сборной Франции Кевин Гамейро после поражения в товарищеском матче от команды Испании (0:2) высказал мнение о новой работе системы видеоповторов.

Напомним, главный арбитр встречи Феликс Цвайер после подсказки видеоассистента отменил гол форварда французов Антуана Гризманна из-за офсайда.

Позже один из лайнсменов зафиксировал положение вне игры у хавбека испанцев Жерара Деулофеу, когда тот забивал второй мяч в ворота французской команды, однако Цвайер вновь обратился к видеоассистенту, и гол был засчитан. Оба решения были приняты верно.

«Видеотехнологии убивают футбол», – приводит слова Гамейро Get French Football News.

«Ждать решения скучно». Нужны ли судьям видеоассистенты?

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Франция Испания Гамейро Кевин
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1490785393
Дебилы убивают всё, во что лезут...
Ответить
Jenea83
1490785544
Если бы оба момента были бы в пользу Франции то Гамейро бы молчал как рыба сейчас. А так....конечно же убивают.
Ответить
Danish Dynamite
1490785640
Отчасти он прав. Убивают романтику и некую изюминку, это да. Были бы тогда разве "рука Бога" Марадоны и подобное? Но за технологиями будущее. Стало быть, надо принять это как есть...
Ответить
серега кашин
1490786583
в чр обязательно нужны видеоповторы,меньше ныть будут
Ответить
FanatSerj
1490786662
Идите в жопу, это в первую очереди спорт! В котором есть правила и они должны соблюдаться иначе это уже не спорт, а дворовая сходка. Убивают футбол результативные ошибки судьев, так как потом уже не говорят о футболе, а говорят о судьях.
Ответить
Чеба
1490786707
Нужны повторы! Задолбали засуживать!
Ответить
Den Bull
1490787166
Наоборот!!!
Ответить
hunta
1490789840
Вот интересно, хоккей видеотехнологии не убивают, а футбол убивают....
Ответить
RatUS
1490792271
Вот пропустит его команда гол в важном матче на последних секундах с метрового офсайда, тогда по-другому запоет
Ответить
Psih86
1490798389
Футбол-это такая уникальная игра,что во всех видах спорта видео повтор помогает,бег,хоккей,волейбол итд,а вот в футболе все портит!
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+