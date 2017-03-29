Гамейро: «Видеотехнологии убивают футбол»

Нападающий сборной Франции Кевин Гамейро после поражения в товарищеском матче от команды Испании (0:2) высказал мнение о новой работе системы видеоповторов.

Напомним, главный арбитр встречи Феликс Цвайер после подсказки видеоассистента отменил гол форварда французов Антуана Гризманна из-за офсайда.

Позже один из лайнсменов зафиксировал положение вне игры у хавбека испанцев Жерара Деулофеу, когда тот забивал второй мяч в ворота французской команды, однако Цвайер вновь обратился к видеоассистенту, и гол был засчитан. Оба решения были приняты верно.

«Видеотехнологии убивают футбол», – приводит слова Гамейро Get French Football News.

«Ждать решения скучно». Нужны ли судьям видеоассистенты?