Гамейро оформил самый быстрый хет-трик в Примере с 1995 года

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро сделал хет-трик в матче 23-го тура Примеры против хихонского «Спортинга», принеся своей команде крупную победу со счетом 4:1. Отметим, что на три забитых мяча у французского форварда ушло четыре минуты и 43 секунды.

Таким образом, это самый быстрый хет-трик, забитый в рамках матчей чемпионата Испании с 1995 года. Тогда быстрее Гамейро три гола забил экс-нападающий «Депортиво» Бебето.

Напомним, Гамейро выступает за «Атлетико» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне 29-летний француз провел за мадридский клуб в Примере 22 матча, в которых записал на свой счет девять голов и три результативных передачи.

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