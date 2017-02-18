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    Гамейро оформил самый быстрый хет-трик в Примере с 1995 года

    Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро сделал хет-трик в матче 23-го тура Примеры против хихонского «Спортинга», принеся своей команде крупную победу со счетом 4:1. Отметим, что на три забитых мяча у французского форварда ушло четыре минуты и 43 секунды.

    Таким образом, это самый быстрый хет-трик, забитый в рамках матчей чемпионата Испании с 1995 года. Тогда быстрее Гамейро три гола забил экс-нападающий «Депортиво» Бебето.

    Напомним, Гамейро выступает за «Атлетико» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне 29-летний француз провел за мадридский клуб в Примере 22 матча, в которых записал на свой счет девять голов и три результативных передачи.

    «Вы еще не видели настоящего Гамейро». Сенсационное достижение форварда «Атлетико» (ВИДЕО)

    Источник: Opta

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    18.02.2017 18:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 18 февраля 2017, 19:51

      Красавчик!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 18 февраля 2017, 18:40

      Молодец однако

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