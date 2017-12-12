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    Торреса не пугает приход Диего Косты в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что его не пугает возвращение в мадридский клуб Диего Косты, который сможет быть заявлен за команду в ходе январского трансферного окна.

    «В «Атлетико» ранее перешел Гамейро, но я провел достаточно матчей в этом сезоне. Теперь пришел Диего Коста, и количество моего времени на поле сократится, но я готов продолжать работать, чтобы выходить на поле в основном составе, как делал это всегда.

    Всего я добился благодаря собственным заслугам и усердной работе. У меня нет желания останавливаться и сдаваться», – заявил Торрес.

    В текущем сезоне испанец провел пять матчей в Примере, в которых не отметился забитыми голами.

    Источник: AS

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    12.12.2017 09:53
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    Комментарии (2)
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    insider_retro
    1513063793
    Фернандо уже ничего не пугает и ничего не обнадёживает... Лучшие времена безвозвратно ушли... А когда-то было на что посмотреть!!..
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    ologreds
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