Торреса не пугает приход Диего Косты в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что его не пугает возвращение в мадридский клуб Диего Косты, который сможет быть заявлен за команду в ходе январского трансферного окна.

«В «Атлетико» ранее перешел Гамейро, но я провел достаточно матчей в этом сезоне. Теперь пришел Диего Коста, и количество моего времени на поле сократится, но я готов продолжать работать, чтобы выходить на поле в основном составе, как делал это всегда.

Всего я добился благодаря собственным заслугам и усердной работе. У меня нет желания останавливаться и сдаваться», – заявил Торрес.

В текущем сезоне испанец провел пять матчей в Примере, в которых не отметился забитыми голами.