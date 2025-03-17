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4-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 37 лет

Вчера, 22:49

Экс-нападающий сборной Франции Кевин Гамейро объявил о завершении карьеры.

«Пришло время с гордостью и легкой ностальгией закрыть эту прекрасную главу моей жизни.

Страница переворачивается, но любовь к футболу останется навсегда», – написал 37-летний Гамейро в соцсетях.

  • Форвард в течение карьеры выступал за «Страсбур», «Лорьян», «ПСЖ», «Севилью», «Атлетико» и «Валенсию».
  • В его активе 13 матчей за сборную Франции и 3 забитых гола.
  • Гамейро – 4-кратный победитель Лиги Европы (3 раза – с «Севильей», 1 – с «Атлетико»).

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Испания. Примера Страсбур Севилья Атлетико ПСЖ Валенсия Франция Гамейро Кевин
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