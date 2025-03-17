4-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 37 лет

Экс-нападающий сборной Франции Кевин Гамейро объявил о завершении карьеры.

«Пришло время с гордостью и легкой ностальгией закрыть эту прекрасную главу моей жизни.

Страница переворачивается, но любовь к футболу останется навсегда», – написал 37-летний Гамейро в соцсетях.