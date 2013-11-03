Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Бетис
Малага - Бетис: обзор матча 03 ноября 2013
Малага
03.11.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 12 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
13'
Р. Санта Крус
61'
Элизеу
90+4'
Саму
33'
Х. Верду
63'
Ж. Фигерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Бетис
ГОЛ! 3:2!
Саму
90'
+4
Замена
Саму
️️️️
Ф. Тиссоне
85'
81'
Замена
Седрик
️️️️
А. Вадильо
Замена
Хуанми
️️️️
Р. Санта Крус
76'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
75'
66'
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
Хуанкар
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Ф. Олинга
64'
63'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Фигерас
Пас отдал
Хуанкар
ГОЛ! 2:1!
Элизеу
Пас отдал
Ф. Портильо
61'
54'
Замена
Х. Антонио Каро
️️️️
Д. Перки
Желтая карточка
Антунеш
49'
48'
Желтая карточка
Ноно
35'
Желтая карточка
Хуанкар
33'
ГОЛ! 1:1!
Х. Верду
ГОЛ! 1:0!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Элизеу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
24
Хуанфран
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
30
Ноно
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Бетис
40
Хавьер Монтойя
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
11
Седрик
ЛП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
21
Чули
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кабальеро
20
Санчес
5
Антунеш
3
Велигтон
19
Элизеу
18
Гамес
12
Тиссоне
10
Дардер
20
Портильо
8
Олинга
24
Санта Крус
3-4-2-1
1
Андерсен
24
Перки
21
Фигерас
23
Начо
25
Торрес
27
Хуанкар
30
Ноно
24
Хуанфран
25
Верду
14
Вадильо
19
Молина
8
Олинга
12
Андерсон
12
Андерсон
8
Олинга
12
Тиссоне
14
Саму
14
Саму
12
Тиссоне
24
Санта Крус
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Санта Крус
24
Перки
36
Каро
36
Каро
24
Перки
27
Хуанкар
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
27
Хуанкар
14
Вадильо
11
Седрик
11
Седрик
14
Вадильо
Остались в запасе
Малага
Бетис
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
17
Дуда
ЛВ
16
Брайан Родригес
ЦФ
40
Хавьер Монтойя
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
40
Хавьер Монтойя
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Малага - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Бетис
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+