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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 26 августа 2013
Бетис
26.08.2013, понедельник, 01:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
90'
Р. Кастро
69'
Шарлес
74'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сельта
ГОЛ! 1:2!
Р. Кастро
Пас отдал
А. Амайя
90'
86'
Вторая желтая
Б. Оубинья
83'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Лопес
82'
Желтая карточка
Рафинья
78'
Замена
Д. Костас
️️️️
А. Фернандес
74'
ГОЛ! 0:2!
Нолито
Пас отдал
А. Фернандес
Замена
Р. Кастро
️️️️
Хуанкар
69'
69'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Нолито
63'
Замена
Рафинья
️️️️
М. Крон-Дели
62'
Желтая карточка
Б. Оубинья
Замена
Чули
️️️️
Х. Молина
60'
52'
Желтая карточка
У. Мальо
39'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
Желтая карточка
Седрик
37'
Замена
А. Амайя
️️️️
Д. Перки
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
27
Хуанкар
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тони
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
33
Хави Рей
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
12
Рафинья
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
4-4-1-1
13
Сара
23
Начо
3
Паулао
24
Перки
2
Чика
11
Седрик
8
Матилья
40
Игьебор
27
Хуанкар
25
Верду
19
Молина
3-1-3-3
13
Родригес
22
Мальо
3
Фонтас
22
Кабрал
4
Оубинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
3
Нолито
19
Шарлес
10
Тони
24
Перки
4
Амайя
4
Амайя
24
Перки
27
Хуанкар
24
Кастро
24
Кастро
27
Хуанкар
19
Молина
21
Чули
21
Чули
19
Молина
17
Фернандес
4
Костас
4
Костас
17
Фернандес
14
Лопес
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Лопес
7
Крон-Дели
12
Рафинья
12
Рафинья
7
Крон-Дели
Остались в запасе
Бетис
Сельта
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Лоренцо Рейес
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
33
Хави Рей
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Лоренцо Рейес
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Остались в запасе
33
Хави Рей
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бетис - Сельта
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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