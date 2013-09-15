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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 15 сентября 2013
Бетис
15.09.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
9'
Х. Молина
22'
С. Севилья
35'
С. Севилья
67'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
Замена
Н. Игьебор
️️️️
С. Севилья
84'
75'
Замена
С. Каналес
️️️️
Жонас
Замена
Л. Рейес
️️️️
Хуанфран
73'
67'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кошта
Пас отдал
Э. Банега
65'
Замена
С. Фегули
️️️️
Д. Парехо
64'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Седрик
️️️️
А. Вадильо
62'
ГОЛ! 3:0!
С. Севилья
Пас отдал
А. Вадильо
35'
ГОЛ! 2:0!
С. Севилья
Пас отдал
Х. Молина
22'
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
С. Севилья
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
24
Хуанфран
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
40
Носа Игьебор
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
4-4-1-1
13
Сара
23
Начо
3
Паулао
4
Амайя
2
Чика
24
Хуанфран
25
Торрес
8
Севилья
8
Матилья
14
Вадильо
19
Молина
4-3-3
25
Алвес
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
24
Бернат
21
Ромеу
11
Банега
10
Парехо
9
Поштига
17
Жонас
11
Пабон
14
Вадильо
11
Седрик
11
Седрик
14
Вадильо
24
Хуанфран
21
Рейес
21
Рейес
24
Хуанфран
8
Севилья
40
Игьебор
40
Игьебор
8
Севилья
10
Парехо
8
Фегули
8
Фегули
10
Парехо
17
Жонас
20
Каналес
20
Каналес
17
Жонас
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
16
Брайан Родригес
ЦФ
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Чули
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Бетис - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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