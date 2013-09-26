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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 26 сентября 2013
Атлетик
26.09.2013, четверг, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
73'
О. де Маркос
82'
М. Сан Хосе
62'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
А. Амайя
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Гомес
87'
Желтая карточка
А. Адурис
84'
82'
Желтая карточка
Х. Молина
ГОЛ! 2:1!
М. Сан Хосе
Пас отдал
И. Гомес
82'
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
74'
73'
Замена
Седрик
️️️️
Чули
ГОЛ! 1:1!
О. де Маркос
Пас отдал
Б. Эчебаррия
73'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Эррера
70'
68'
Желтая карточка
Чули
62'
ГОЛ! 0:1!
Х. Молина
Пенальти не реализован!
Б. Эчебаррия
59'
57'
Замена
Х. Верду
️️️️
Х. Матилья
51'
Замена
Л. Рейес
️️️️
С. Севилья
45'
Желтая карточка
Х. Чика
24'
Желтая карточка
Х. Торрес
22'
Желтая карточка
Паулао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
3-5-2
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
51
Ираола
7
Эчебаррия
21
Эррера
14
Сусаета
18
Гурпеги
17
Рико
11
Гомес
20
Адурис
4-4-2
13
Сара
2
Чика
4
Амайя
3
Паулао
23
Начо
24
Хуанфран
25
Торрес
8
Севилья
8
Матилья
19
Молина
21
Чули
21
Эррера
18
де Маркос
18
де Маркос
21
Эррера
11
Гомес
8
Итурраспе
8
Итурраспе
11
Гомес
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
21
Чули
11
Седрик
11
Седрик
21
Чули
8
Севилья
21
Рейес
21
Рейес
8
Севилья
8
Матилья
25
Верду
25
Верду
8
Матилья
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
39
Эрик Моран
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
39
Эрик Моран
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Атлетик - Бетис
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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