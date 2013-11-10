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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 10 ноября 2013
Бетис
10.11.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 13 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
90+2'
Х. Молина (П)
35'
Неймар
36'
Педро
63'
С. Фабрегас
78'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Х. Молина
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Алвес
79'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Фабрегас
78'
ГОЛ! 0:4!
С. Фабрегас
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
Х. Торрес
75'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Ноно
74'
73'
Замена
К. Тельо
️️️️
Неймар
Замена
Д. Вила
️️️️
Хуанкар
65'
Желтая карточка
Ноно
64'
63'
ГОЛ! 0:3!
С. Фабрегас
Пас отдал
М. Монтойя
Замена
Чули
️️️️
Х. Верду
62'
Желтая карточка
Хуанкар
53'
36'
ГОЛ! 0:2!
Педро
35'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
С. Фабрегас
20'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Л. Месси
19'
Желтая карточка
В. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
27
Хуанкар
ЛП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ОП
25
Хоан Верду
ЦП
30
Ноно
ПП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Сара
23
Начо
21
Фигерас
36
Каро
17
Штайнхофер
25
Торрес
27
Хуанкар
25
Верду
30
Ноно
14
Вадильо
19
Молина
4-1-2-3
26
Вальдес
10
Алвес
5
Бартра
5
Пуйоль
33
Монтойя
8
Сонг
6
Хави
4
Фабрегас
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
27
Хуанкар
12
Вила
12
Вила
27
Хуанкар
30
Ноно
8
Матилья
8
Матилья
30
Ноно
25
Верду
21
Чули
21
Чули
25
Верду
4
Фабрегас
6
Роберто
6
Роберто
4
Фабрегас
10
Месси
8
Иньеста
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
37
Тельо
37
Тельо
10
Неймар
Остались в запасе
Бетис
Барселона
16
Брайан Родригес
ЦФ
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
Главный тренер
Пепе Мель
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Бетис - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:55 (прямая)
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