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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 02 февраля 2014
Бетис
02.02.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
71'
Р. Кастро
89'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Верду
89'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Н. Игьебор
85'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
С. Севилья
77'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
74'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
71'
70'
Замена
Х. Рафаэль Фуэнтес
️️️️
В. Альварес
68'
Желтая карточка
В. Санчес
66'
Замена
Абрахам
️️️️
Д. Лопес
61'
Замена
К. Стуани
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Чули
59'
Желтая карточка
Л. Рейес
54'
Желтая карточка
С. Севилья
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
25
Хоан Верду
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
23
Начо
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Абрахам
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Адан
21
Фигерас
4
Амайя
21
Рейес
21
Н'Диайе
27
Хуанкар
8
Севилья
24
Хуанфран
25
Верду
21
Чули
24
Кастро
4-1-3-2
1
Касилья
15
Морено
5
Родригес
19
Колотто
27
Альварес
5
Лопес
4
Санчес
21
Лопес
20
Симау
9
Гарсия
9
Кордоба
Игьебор
8
Матилья
8
Матилья
Игьебор
8
Севилья
40
Игьебор
40
Игьебор
8
Севилья
21
Чули
12
Баптистао
12
Баптистао
21
Чули
27
Альварес
29
Фуэнтес
29
Фуэнтес
27
Альварес
5
Лопес
10
Абрахам
10
Абрахам
5
Лопес
9
Кордоба
7
Стуани
7
Стуани
9
Кордоба
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
23
Начо
ЛЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
23
Начо
ЛЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бетис - Эспаньол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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