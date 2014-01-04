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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Бетис
Вальядолид - Бетис: обзор матча 04 января 2014
Вальядолид
04.01.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Бетис
Замена
В. Рама
️️️️
Ф. Росси
90'
+3
87'
Замена
Чули
️️️️
Р. Кастро
Замена
Манушу
️️️️
Д. Ларссон
83'
75'
Замена
Ноно
️️️️
Х. Верду
Замена
О. Гонсалес
️️️️
Омар
74'
60'
Замена
С. Севилья
️️️️
Х. Матилья
Желтая карточка
А. Рубио
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
7
Омар
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
27
Хуанкар
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
10
Оскар Гонсалес
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Умберто Осорио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
21
Чули
ЦФ
4-2-2-2
13
Мариньо
17
Пенья
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Руэда
7
Росси
20
Перес
18
Рубио
7
Омар
24
Гуэрра
12
Ларссон
4-1-2-1-2
13
Сара
2
Чика
3
Паулао
4
Амайя
12
Вила
21
Рейес
27
Хуанкар
8
Матилья
25
Верду
24
Кастро
19
Молина
7
Росси
19
Рама
19
Рама
7
Росси
7
Омар
10
Гонсалес
10
Гонсалес
7
Омар
12
Ларссон
9
Манушу
9
Манушу
12
Ларссон
8
Матилья
8
Севилья
8
Севилья
8
Матилья
25
Верду
30
Ноно
30
Ноно
25
Верду
24
Кастро
21
Чули
21
Чули
24
Кастро
Остались в запасе
Вальядолид
Бетис
12
Умберто Осорио
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
12
Умберто Осорио
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Вальядолид - Бетис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Хосе Соррилья
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