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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 18 августа 2013
Реал
18.08.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
26'
К. Бензема
86'
Иско
14'
Х. Молина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
Х. Чика
ГОЛ! 2:1!
Иско
Пас отдал
Марсело
86'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
81'
79'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Х. Верду
69'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Хуанфран
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Озил
69'
62'
Замена
Хуанкар
️️️️
Седрик
Замена
Каземиро
️️️️
С. Хедира
55'
Желтая карточка
Л. Модрич
50'
30'
Желтая карточка
Х. Матилья
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Иско
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Молина
Пас отдал
Седрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
(К)
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
8
Хавьер Матилья
ОП
40
Носа Игьебор
ОП
25
Хоан Верду
ЦП
24
Хуанфран
ПП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
10
Модрич
28
Хедира
22
Иско
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
1
Андерсен
2
Чика
24
Перки
3
Паулао
23
Начо
8
Матилья
40
Игьебор
24
Хуанфран
25
Верду
11
Седрик
19
Молина
28
Хедира
5
Каземиро
5
Каземиро
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
25
Верду
16
Родригес
16
Родригес
25
Верду
11
Седрик
27
Хуанкар
27
Хуанкар
11
Седрик
24
Хуанфран
14
Вадильо
14
Вадильо
24
Хуанфран
Остались в запасе
Реал
Бетис
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Гильермо Сара
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Реал - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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