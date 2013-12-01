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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 01 декабря 2013
Бетис
01.12.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
27'
А. Амайя
81'
Х. Верду
51'
А. Буэно
90+1'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Райо Вальекано
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Буэно
Пас отдал
Х. Виера
90'
Желтая карточка
Тито
ГОЛ! 2:1!
Х. Верду
81'
Желтая карточка
Чули
80'
Желтая карточка
Л. Рейес
78'
70'
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Х. Ларривей
Замена
Чули
️️️️
А. Вадильо
66'
64'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Р. Трасоррас
Замена
Хуанкар
️️️️
С. Севилья
59'
Желтая карточка
С. Севилья
56'
55'
Желтая карточка
Х. Виера
Замена
Х. Верду
️️️️
Х. Молина
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
29'
Желтая карточка
Х. Ларривей
ГОЛ! 1:0!
А. Амайя
Пас отдал
Ноно
27'
24'
Желтая карточка
Р. Баэна
23'
Замена
А. Буэно
️️️️
Я. Фальке
9'
Желтая карточка
С. Ньигес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
11
Седрик
ЛП
27
Хуанкар
ЦП
25
Хоан Верду
АП
21
Чули
ЦФ
Райо Вальекано
30
Исмаэль
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Сара
23
Начо
4
Амайя
21
Фигерас
21
Рейес
8
Севилья
30
Ноно
24
Хуанфран
14
Вадильо
19
Молина
24
Кастро
3-3-2-2
1
Кобеньо
0
Галеано
2
Тито
22
Мартинес
8
Ньигес
15
Баэна
10
Трасоррас
44
Фальке
10
Виера
7
Бангура
11
Ларривей
8
Севилья
27
Хуанкар
27
Хуанкар
8
Севилья
19
Молина
25
Верду
25
Верду
19
Молина
14
Вадильо
21
Чули
21
Чули
14
Вадильо
11
Ларривей
11
Кастильо
11
Кастильо
11
Ларривей
10
Трасоррас
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Трасоррас
44
Фальке
19
Буэно
19
Буэно
44
Фальке
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
1
Стефан Андерсен
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
11
Седрик
ЛП
Главный тренер
Пепе Мель
30
Исмаэль
ВР
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
11
Седрик
ЛП
Остались в запасе
30
Исмаэль
ВР
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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