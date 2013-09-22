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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 22 сентября 2013
Бетис
22.09.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Гранада
78'
Замена
Х. Йебда
️️️️
Д. Буонанотте
Замена
Х. Верду
️️️️
С. Севилья
77'
Замена
Седрик
️️️️
Х. Молина
72'
66'
Замена
Д. Бенитес
️️️️
А. Гарсия
Желтая карточка
Начо
62'
61'
Замена
Я. Браими
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Паулао
60'
Замена
Б. Родригес
️️️️
А. Вадильо
50'
Желтая карточка
А. Амайя
40'
14'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Х. Чика
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
36
Ресио
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
25
Хоан Верду
АП
16
Брайан Родригес
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Ясин Браими
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
4-4-1-1
13
Сара
23
Начо
4
Амайя
3
Паулао
2
Чика
8
Севилья
24
Хуанфран
25
Торрес
8
Матилья
14
Вадильо
19
Молина
4-3-2-1
2
Роберто
12
Ньом
24
Мурильо
15
Диакате
2
Ангуло
36
Ресио
7
Перейра
16
Итурра
30
Буонанотте
18
Гарсия
19
Эль-Араби
14
Вадильо
16
Родригес
16
Родригес
14
Вадильо
19
Молина
11
Седрик
11
Седрик
19
Молина
8
Севилья
25
Верду
25
Верду
8
Севилья
7
Перейра
8
Браими
8
Браими
7
Перейра
30
Буонанотте
8
Йебда
8
Йебда
30
Буонанотте
18
Гарсия
11
Бенитес
11
Бенитес
18
Гарсия
Остались в запасе
Бетис
Гранада
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Рубен Кастро
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Рубен Кастро
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Бетис - Гранада
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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