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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 12 января 2014
Бетис
12.01.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
80'
Х. Молина
2'
Р. Торрес
57'
Ж. Фигерас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Осасуна
Желтая карточка
Начо
89'
87'
Желтая карточка
К. Акунья
ГОЛ! 1:2!
Х. Молина
Пас отдал
Чули
80'
76'
Замена
Ойер
️️️️
А. Сехудо
Замена
Чули
️️️️
Л. Баптистао
75'
Желтая карточка
А. Амайя
72'
Пенальти не реализован!
Р. Кастро
62'
61'
Замена
А. Риесго
️️️️
О. Риера
60'
Красная карточка
Андрес
59'
Замена
К. Акунья
️️️️
М. Де лас Куэвас
57'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ж. Фигерас
Желтая карточка
Ж. Фигерас
47'
Замена
Х. Молина
️️️️
Хуанфран
46'
Замена
Ж. Фигерас
️️️️
С. Севилья
46'
Вторая желтая
Ноно
38'
Желтая карточка
Л. Рейес
35'
29'
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Ноно
22'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Торрес
Пас отдал
М. Бертран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
30
Ноно
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
7
Карлос Акунья
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Андерсен
23
Начо
4
Амайя
3
Паулао
21
Рейес
24
Хуанфран
30
Ноно
8
Севилья
14
Вадильо
12
Баптистао
24
Кастро
4-1-3-1-1
1
Андрес
2
Бертран
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
33
Сильва
16
Сехудо
8
Лоло
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
21
Риера
8
Севилья
21
Фигерас
21
Фигерас
8
Севилья
24
Хуанфран
19
Молина
19
Молина
24
Хуанфран
12
Баптистао
21
Чули
21
Чули
12
Баптистао
21
Риера
13
Риесго
13
Риесго
21
Риера
16
Сехудо
6
Ойер
6
Ойер
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
7
Акунья
7
Акунья
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
13
Гильермо Сара
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Остались в запасе
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Бетис - Осасуна
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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