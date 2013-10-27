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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 27 октября 2013
Атлетико
27.10.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 10 тур
5 : 0
Завершен
Бетис
1'
О. Торрес
52'
Д. Вилья
57'
Д. Вилья
65'
Д. Коста
90+2'
Габи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
ГОЛ! 5:0!
Габи
90'
+2
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Коста
77'
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
68'
ГОЛ! 4:0!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Вилья
65'
62'
Замена
Ноно
️️️️
А. Вадильо
Замена
Адриан
️️️️
О. Торрес
60'
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
57'
55'
Желтая карточка
Седрик
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Ф. Луис
52'
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Рейес
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
Г. Сара
20'
Желтая карточка
Н. Игьебор
ГОЛ! 1:0!
О. Торрес
Пас отдал
Коке
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
8
Торрес
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
19
Коста
7
Вилья
3-1-4-1-1
13
Сара
24
Перки
21
Фигерас
12
Вила
21
Рейес
24
Хуанфран
40
Игьебор
8
Матилья
11
Седрик
14
Вадильо
21
Чули
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
19
Коста
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Коста
8
Торрес
20
Адриан
20
Адриан
8
Торрес
14
Вадильо
30
Ноно
30
Ноно
14
Вадильо
13
Сара
19
Молина
19
Молина
13
Сара
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
4
Марио Суарес
ЦЗ
37
Яссин Буну
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
37
Яссин Буну
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Атлетико - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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