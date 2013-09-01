Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 01 сентября 2013
Эспаньол
01.09.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Бетис
Желтая карточка
Абрахам
90'
+1
Замена
Абрахам
️️️️
В. Санчес
86'
84'
Желтая карточка
Х. Матилья
80'
Желтая карточка
Х. Верду
76'
Желтая карточка
А. Амайя
71'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Х. Молина
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Симау
69'
65'
Желтая карточка
Х. Торрес
Замена
Тьеви
️️️️
Пицци
58'
Желтая карточка
К. Стуани
57'
48'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Хуанкар
17'
Замена
Хуанфран
️️️️
Начо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
40
Носа Игьебор
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
19
Колотто
15
Морено
5
Лопес
20
Симау
21
Лопес
4
Санчес
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
4-4-1-1
13
Сара
2
Чика
21
Фигерас
4
Амайя
23
Начо
40
Игьебор
27
Хуанкар
25
Торрес
11
Седрик
25
Верду
19
Молина
20
Симау
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
20
Симау
4
Санчес
10
Абрахам
10
Абрахам
4
Санчес
21
Пицци
23
Тьеви
23
Тьеви
21
Пицци
19
Молина
16
Родригес
16
Родригес
19
Молина
23
Начо
24
Хуанфран
24
Хуанфран
23
Начо
27
Хуанкар
8
Матилья
8
Матилья
27
Хуанкар
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
1
Херман Парреньо
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Лоренцо Рейес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Лоренцо Рейес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Эспаньол - Бетис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Бетис
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+