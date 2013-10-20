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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эльче
Бетис - Эльче: обзор матча 20 октября 2013
Бетис
20.10.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Эльче
41'
Х. Молина
29'
Ману
34'
Фидель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эльче
90'
Желтая карточка
М. Эррера
85'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Коро
78'
Замена
К. Санчес
️️️️
Х. Маркес
Замена
Седрик
️️️️
С. Севилья
67'
Желтая карточка
Хуанфран
62'
60'
Замена
С. Мантекон
️️️️
Ману
Замена
Х. Верду
️️️️
Х. Матилья
58'
47'
Вторая желтая
Д. Сисма
Замена
Чули
️️️️
Х. Чика
46'
Желтая карточка
С. Севилья
42'
ГОЛ! 1:2!
Х. Молина
Пас отдал
С. Севилья
41'
40'
Желтая карточка
А. Ботиа
34'
ГОЛ! 0:2!
Фидель
Пас отдал
Коро
29'
ГОЛ! 0:1!
Ману
Пас отдал
Д. Сисма
24'
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
Х. Матилья
23'
Желтая карточка
А. Амайя
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
21
Чули
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
7
Аарон Ньигес
ЛП
20
Давид Генерело
ЦП
8
Серхио Мантекон
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-1-4-1
13
Сара
23
Начо
3
Паулао
4
Амайя
2
Чика
21
Рейес
27
Хуанкар
8
Матилья
8
Севилья
24
Хуанфран
19
Молина
4-3-3
25
Эррера
22
Суарес
4
Ботиа
18
Ломбан
5
Сисма
10
Хиль
21
Перес
10
Хави Маркес
10
Коро
7
Ману
10
Фидель
8
Севилья
11
Седрик
11
Седрик
8
Севилья
8
Матилья
25
Верду
25
Верду
8
Матилья
2
Чика
21
Чули
21
Чули
2
Чика
7
Ману
8
Мантекон
8
Мантекон
7
Ману
10
Хави Маркес
15
Санчес
15
Санчес
10
Хави Маркес
10
Коро
22
Боаки
22
Боаки
10
Коро
Остались в запасе
Бетис
Эльче
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
20
Давид Генерело
ЦП
25
Тоньо
ВР
7
Аарон Ньигес
ЛП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
Остались в запасе
20
Давид Генерело
ЦП
25
Тоньо
ВР
7
Аарон Ньигес
ЛП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Бетис - Эльче
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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