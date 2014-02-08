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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 08 февраля 2014
Валенсия
08.02.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
5 : 0
Завершен
Бетис
41'
Ж. Матье
44'
П. Алькасер
62'
С. Фегули
68'
П. Алькасер
79'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
Замена
Р. Везо
️️️️
Ф. Сендерос
82'
ГОЛ! 5:0!
Э. Варгас
Пас отдал
Мичел
79'
Замена
Жонас
️️️️
П. Алькасер
75'
ГОЛ! 4:0!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Барраган
68'
67'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Д. Вила
Замена
Мичел
️️️️
П. Пьятти
65'
ГОЛ! 3:0!
С. Фегули
Пас отдал
П. Алькасер
62'
58'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Л. Баптистао
53'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
Седрик
ГОЛ! 2:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Э. Варгас
44'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матье
Пас отдал
П. Пьятти
41'
23'
Желтая карточка
Л. Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Хоан Верду
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Жонас
ЦФ
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Алвес
24
Бернат
14
Сендерос
22
Матье
19
Барраган
8
Фегули
18
Фуэго
10
Парехо
10
Пьятти
11
Варгас
9
Алькасер
3-1-3-1-2
1
Адан
4
Амайя
21
Фигерас
12
Вила
21
Рейес
24
Хуанфран
21
Н'Диайе
11
Седрик
25
Верду
24
Кастро
12
Баптистао
14
Сендерос
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
14
Сендерос
10
Пьятти
21
Мичел
21
Мичел
10
Пьятти
9
Алькасер
17
Жонас
17
Жонас
9
Алькасер
12
Баптистао
8
Матилья
8
Матилья
12
Баптистао
12
Вила
40
Игьебор
40
Игьебор
12
Вила
11
Седрик
19
Молина
19
Молина
11
Седрик
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
30
Ноно
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
30
Ноно
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Валенсия - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Месталья
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