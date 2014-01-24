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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 24 января 2014
Сельта
24.01.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 21 тур
4 : 2
Завершен
Бетис
22'
Ф. Орельяна
31'
Шарлес
39'
Ф. Орельяна
73'
Нолито
17'
Р. Кастро
79'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Бетис
90'
+2
Красная карточка
Седрик
Замена
М. Бермехо
️️️️
Шарлес
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Орельяна
87'
81'
Желтая карточка
Р. Кастро
79'
ГОЛ! 4:2!
Р. Кастро
Замена
Л. Мадинда
️️️️
М. Крон-Дели
76'
ГОЛ! 4:1!
Нолито
Пас отдал
Шарлес
73'
69'
Замена
Седрик
️️️️
Ноно
Замена
Нолито
️️️️
А. Лопес
68'
65'
Желтая карточка
Ноно
63'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
М. Крон-Дели
60'
46'
Замена
Седрик
️️️️
Паулао
ГОЛ! 3:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Шарлес
39'
33'
Желтая карточка
С. Севилья
ГОЛ! 2:1!
Шарлес
Пас отдал
У. Мальо
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Рафинья
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
30
Ноно
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
25
Хоан Верду
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Родригес
17
Кастро
3
Фонтас
4
Костас
22
Мальо
4
Оубинья
12
Рафинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
19
Шарлес
3-1-3-1-2
13
Сара
3
Паулао
4
Амайя
23
Начо
21
Рейес
24
Хуанфран
30
Ноно
8
Севилья
25
Верду
24
Кастро
12
Баптистао
7
Крон-Дели
8
Мадинда
8
Мадинда
7
Крон-Дели
19
Шарлес
9
Бермехо
9
Бермехо
19
Шарлес
14
Лопес
3
Нолито
3
Нолито
14
Лопес
3
Паулао
11
Седрик
11
Седрик
3
Паулао
12
Баптистао
19
Молина
19
Молина
12
Баптистао
Остались в запасе
Сельта
Бетис
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Сельта - Бетис
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Балаидос
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