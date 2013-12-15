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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 15 декабря 2013
Реал Сосьедад
15.12.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 16 тур
5 : 1
Завершен
Бетис
6'
И. Агиррече
55'
И. Ансотеги
62'
А. Гризманн
68'
И. Агиррече
85'
Х. Прието
19'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
ГОЛ! 5:1!
Х. Прието
Пас отдал
Х. Анхель
85'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
80'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Р. Пардо
75'
72'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Х. Верду
72'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Вадильо
Замена
Х. Сеферович
️️️️
И. Агиррече
72'
ГОЛ! 4:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Р. Пардо
68'
Желтая карточка
А. Гризманн
66'
ГОЛ! 3:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
62'
60'
Желтая карточка
Х. Молина
60'
Замена
Хуанфран
️️️️
Ноно
ГОЛ! 2:1!
И. Ансотеги
Пас отдал
Р. Пардо
55'
Желтая карточка
И. Ансотеги
48'
44'
Желтая карточка
А. Амайя
Желтая карточка
И. Мартинес
43'
Желтая карточка
Х. Прието
40'
19'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
А. Вадильо
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
Р. Пардо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
30
Ноно
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал Сосьедад
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Бетис
12
Дидач Вила
ЛЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
4-3-3
1
Браво
3
Анхель
19
Мартинес
15
Ансотеги
26
Мартинес
10
Прието
5
Бергара
14
Пардо
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
4-1-1-2-2
1
Андерсен
2
Чика
3
Паулао
4
Амайя
23
Начо
21
Рейес
30
Ноно
25
Верду
14
Вадильо
24
Кастро
19
Молина
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
14
Пардо
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Пардо
9
Агиррече
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Агиррече
25
Верду
8
Матилья
8
Матилья
25
Верду
30
Ноно
24
Хуанфран
24
Хуанфран
30
Ноно
14
Вадильо
8
Севилья
8
Севилья
14
Вадильо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
12
Дидач Вила
ЛЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
12
Дидач Вила
ЛЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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