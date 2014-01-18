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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 18 января 2014
Бетис
18.01.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 5
Завершен
Реал
10'
К. Роналду
25'
Г. Бэйл
45+1'
К. Бензема
62'
А. Ди Мария
90'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
90'
ГОЛ! 0:5!
А. Мората
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Чика
78'
Замена
Х. Антонио Каро
️️️️
Л. Рейес
78'
77'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Д. Вила
73'
73'
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
69'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Хуанфран
️️️️
С. Севилья
63'
62'
ГОЛ! 0:4!
А. Ди Мария
Замена
А. Вадильо
️️️️
Р. Кастро
56'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
С. Севилья
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
19'
Желтая карточка
С. Рамос
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЛП
24
Рубен Кастро
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Лоренцо Рейес
ПП
19
Хорхе Молина
(К)
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-3-1-2
1
Андерсен
12
Вила
4
Амайя
3
Паулао
2
Чика
8
Севилья
8
Матилья
21
Рейес
24
Кастро
12
Баптистао
19
Молина
4-2-2-2
13
Лопес
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
21
Рейес
36
Каро
36
Каро
21
Рейес
8
Севилья
24
Хуанфран
24
Хуанфран
8
Севилья
24
Кастро
14
Вадильо
14
Вадильо
24
Кастро
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
11
Ди Мария
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
11
Ди Мария
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Бетис
Реал
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
27
Хуанкар
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
27
Хуанкар
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бетис - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:55 (прямая)
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