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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 06 октября 2013
Хетафе
06.10.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
16'
П. Леон
23'
П. Леон
27'
А. Колунга
51'
Р. (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Бетис
90'
Желтая карточка
Н. Игьебор
79'
Желтая карточка
Седрик
Замена
А. Лопо
️️️️
Алексис
79'
75'
Замена
Чули
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Алексис
74'
Замена
Ч. Марика
️️️️
А. Колунга
70'
51'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Р.
46'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Хуанфран
46'
Замена
Седрик
️️️️
Х. Торрес
Желтая карточка
А. Арройо
45'
+1
Желтая карточка
Р.
43'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
П. Леон
35'
32'
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 3:0!
А. Колунга
Пас отдал
Борха
27'
ГОЛ! 2:0!
П. Леон
Пас отдал
А. Колунга
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Леон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
21
Чули
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
4
Алексис
3
Рафа
3
Лаго
2
Арройо
5
Москера
8
Борха
17
Кастро
7
Сарабия
14
Леон
27
Колунга
4-4-1-1
13
Сара
2
Чика
4
Амайя
3
Паулао
23
Начо
8
Матилья
25
Торрес
24
Хуанфран
40
Игьебор
25
Верду
19
Молина
4
Алексис
22
Лопо
22
Лопо
4
Алексис
14
Леон
14
Гавилан
14
Гавилан
14
Леон
27
Колунга
19
Марика
19
Марика
27
Колунга
25
Торрес
11
Седрик
11
Седрик
25
Торрес
24
Хуанфран
14
Вадильо
14
Вадильо
24
Хуанфран
25
Верду
21
Чули
21
Чули
25
Верду
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Хетафе - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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