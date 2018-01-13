Начо: «Не понимаю, что происходит с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Начо прокомментировал результат команды в матче 19 тура испанской Примеры против «Вильярреала» (0:1). У футболиста нет понимания, что происходит с его командой.

«На каждый матч выходим с большим настроем, но на деле получается все примерно так. Не знаю, что с нами происходит, правда. Матч против «Вильярреала» был хорошим, мы боролись до последнего. Нет понимания, как исправлять ситуацию», – сказал игрок.

«Реал» в Примере отстает от первого места на 16 очков.

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