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    Начо: «Не понимаю, что происходит с «Реалом»

    Защитник мадридского «Реала» Начо прокомментировал результат команды в матче 19 тура испанской Примеры против «Вильярреала» (0:1). У футболиста нет понимания, что происходит с его командой.

    «На каждый матч выходим с большим настроем, но на деле получается все примерно так. Не знаю, что с нами происходит, правда. Матч против «Вильярреала» был хорошим, мы боролись до последнего. Нет понимания, как исправлять ситуацию», – сказал игрок.

    «Реал» в Примере отстает от первого места на 16 очков.

    Сенсационное поражение «Реала». Победный гол создал Черышев

    Источник: AS

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    13.01.2018 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 21:05

      А что тут понимать: нет Роналду - нет Реала!!!

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