Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сенсационное поражение «Реала». Победный гол создал Черышев


    3.7
    Голосов: 13
    13.01.2018 20:30
    «Вильярреал» провел образцовый матч, а Роналду снова не забил.

    28 ударов нанес «Реал» в сторону ворот «Вильярреала». Это больше, чем в любом другом матче этого сезона. Семь из них долетели до створа, но голкипер Асенхо так и не пропустил. Он потащил штрафной удар, вытащил мяч после удара Роналду в упор. Для вратаря «Вильярреала» это была всего пятая игра в сезоне. Так получилось, что уже третий матч он отыграл на ноль.

    Твиттер «Вильярреала» несколько раз взрывался похожими постами:

    Во втором тайме на замену классно вышел Черышев. Забить бывшему клубу Денис мог почти сразу, но из убойной позиции перед воротами пробил мимо. Дальше россиянин больше отрабатывал в обороне, а в концовке сделал победу. Сначала Денис отработал в своей штрафной, а в контратаке обогнал Карвахаля и выдал пас на Унала. Навас отбил удар, но не справился с парашютом от Форнальса. Произошло это на 87-й минуте, когда у «Реала» уже не оставалось времени на отыгрыш.

    Кстати, Форнальс приносит команде победу уже во второй раз в сезоне. Теперь «Вильярреал» поднялся на пятое место. После матча Черышев и партнеры сделали вот такое командное фото:

    Теперь в активе «Реала» 16 очков отставания от лидирующей «Барселоны» и ни одного матча в запасе. Команда выиграла всего половину из 18 матчей, а поражений набралось уже четыре. Кажется, у Зидана проблемы. «Ливерпуль» хочет забрать талантливого Себальоса, Роналду может уйти летом, а по новичкам полная неопределенность. При самых плохих раскладах «Реал» в ближайшее время может выпасть из четверки. О борьбе за чемпионство здесь никто уже не говорит.

    Текстовый онлайн матча «Реал» – «Вильярреал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      Партос 15 января 2018, 15:47

      Зидана жалко, но за Дениса очень радостно! Так редко играть и почти при каждом выходе на поле делать для команды полезное! Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 14 января 2018, 20:14

      Может быть на ЧМ 2018 Черышев еще и за сборную сыграет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      DinooOooo 14 января 2018, 15:10

      Ужасно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 14 января 2018, 14:09

      А все говорили... и писали... Вот лучший тренер Мира и т.д.! Состав валится... ну ка теперь собери его нормально!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 января 2018, 12:48

      бедный Зидан и его зажравшиеся звезды

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      санкус 14 января 2018, 12:09

      соглашусь с теми кто пишет о звездной болезни , и у Зидана конечно маловато опыта работы как тренера искренне его жаль, особенно в момент когда зазвездившихся надо опустить на землю. Фортуна не на их стороне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 14 января 2018, 07:24

      Все , Сезон смыли в унитаз.. Спасибо Кри и компания..
      Очень жаль..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2018, 01:08

      Я хоть не фанат Реала, но как бывший футболист, могу сказать, что бывают дни, когда "мяч не лезет в ворота", а сопернику везёт. Но на самом деле, Реал не убедителен в этом сезоне... Зидана жалко. Уважаю...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 14 января 2018, 00:07

      Вильярреал чемпион!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 13 января 2018, 22:48

      Звездная болезнь у них по ходу

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11