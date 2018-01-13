Сенсационное поражение «Реала». Победный гол создал Черышев

«Вильярреал» провел образцовый матч, а Роналду снова не забил.

28 ударов нанес «Реал» в сторону ворот «Вильярреала». Это больше, чем в любом другом матче этого сезона. Семь из них долетели до створа, но голкипер Асенхо так и не пропустил. Он потащил штрафной удар, вытащил мяч после удара Роналду в упор. Для вратаря «Вильярреала» это была всего пятая игра в сезоне. Так получилось, что уже третий матч он отыграл на ноль.

Твиттер «Вильярреала» несколько раз взрывался похожими постами:

#RealMadridVillarreal 0-044' | ¡Vaya locura de parada de @SergioAsenjo1! ¡Felinoel meta del Submarino tras un pase de la muerte a Cristiano Ronaldo! ¡TRE-MEN-DO! pic.twitter.com/SVvDpHSL1V — Villarreal CF (@VillarrealCF) 13 января 2018 г.

Во втором тайме на замену классно вышел Черышев. Забить бывшему клубу Денис мог почти сразу, но из убойной позиции перед воротами пробил мимо. Дальше россиянин больше отрабатывал в обороне, а в концовке сделал победу. Сначала Денис отработал в своей штрафной, а в контратаке обогнал Карвахаля и выдал пас на Унала. Навас отбил удар, но не справился с парашютом от Форнальса. Произошло это на 87-й минуте, когда у «Реала» уже не оставалось времени на отыгрыш.

Кстати, Форнальс приносит команде победу уже во второй раз в сезоне. Теперь «Вильярреал» поднялся на пятое место. После матча Черышев и партнеры сделали вот такое командное фото:

Теперь в активе «Реала» 16 очков отставания от лидирующей «Барселоны» и ни одного матча в запасе. Команда выиграла всего половину из 18 матчей, а поражений набралось уже четыре. Кажется, у Зидана проблемы. «Ливерпуль» хочет забрать талантливого Себальоса, Роналду может уйти летом, а по новичкам полная неопределенность. При самых плохих раскладах «Реал» в ближайшее время может выпасть из четверки. О борьбе за чемпионство здесь никто уже не говорит.

Текстовый онлайн матча «Реал» – «Вильярреал»