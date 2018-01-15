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Судьи
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)
Материалы

Реал - Вильярреал

13.01.2018, Суббота, 18:15 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 19 тур Реал - Вильярреал
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 22:45 Вильярреал 2:3 Реал
5 тур
21 сентября, среда 21:00 Реал 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 23:00 Реал 3:0 Вильярреал
15 тур
13 декабря, воскресенье 22:30 Вильярреал 1:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Реал 1:1 Вильярреал
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Вильярреал 0:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:00 Реал 4:2 Вильярреал
4 тур
14 сентября, суббота 23:59 Вильярреал 2:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
22 марта, четверг 01:00 Вильярреал 1:1 Реал
10 тур
26 октября, среда 23:59 Реал 3:0 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Вильярреал 1:3 Реал
18 тур
9 января, воскресенье 21:00 Реал 4:2 Вильярреал
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Реал 6:2 Вильярреал
4 тур
23 сентября, среда 22:00 Вильярреал 0:2 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 23:55 Вильярреал 3:2 Реал
17 тур
4 января, воскресенье 19:00 Реал 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
27 января, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Вильярреал
2 тур
2 сентября, воскресенье 23:00 Вильярреал 0:5 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +383

    VASoMeat 14 января 2018, 13:51

    Ставил на Реал,но прогадал((

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 января 2018, 12:09

    зидана точно сменят... нужна свежая кровь...

    -1
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    Рейтинг: +617

    nelez 13 января 2018, 21:00

    Сколько тут недоброжелатели РЕАЛА. Все таки РЕАЛ велик. У всех бывает спады. Да надо новое дыхание , завершающий надо. Рон уже не тот. А Бензема никчему уже. Все таки РЕАЛ САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ В МИРЕ. Барсе минимум 7 лет нужен чтобы подряд выиграть ЛЧ и сравняться с ВЕЛИКИМ КЛУБОМ. НЕВОЗМОЖНО.

    -1
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    Рейтинг: +4761

    84aivengo 13 января 2018, 20:56

    зидана жаль.... остальных нет

    0
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    Рейтинг: +2606

    Freyk 13 января 2018, 20:07

    Эта команда не заслуживает участия в Лиге чемпионов в следующем году.

    4
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 13 января 2018, 20:05

    отлично!!!! Вильярреал с победой!!

    3
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 13 января 2018, 20:02

    ахахахахахаахахаа !! ну все реал го в лигу европы ! кристинка ни о чем ! пора в катар ехать играть !! куда ему против месси !!

    3
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 13 января 2018, 20:01

    пЭдик и его друзья просто НУЛИНЫ....

    3
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    Рейтинг: +114

    neomessi 13 января 2018, 19:51

    У меня пресс накрывается

    2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > neomessi 13 января 2018, 20:03

    на вильяреал поставил надеюсь? барса чемпионов уже 1000 процентов !

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    Рейтинг: +114

    neomessi > dinar7777dinar 14 января 2018, 07:36

    Я ставил на Реал ТБ 1,5_)

    0
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 13 января 2018, 19:30

    давай вильяреал гол забейте !

    2
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