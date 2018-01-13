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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 13 января 2018
Реал
13.01.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
87'
П. Форнальс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
Желтая карточка
Л. Васкес
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
83'
Замена
А. Рукавина
️️️️
С. Кастильехо
76'
Замена
Э. Унал
️️️️
К. Бакка
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
70'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
70'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
58'
46'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Д. Раба
44'
Желтая карточка
К. Бакка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Пабло Форнальс
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Даниэль Раба
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
26
Рамиро Герра
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
4-2-3-1
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
23
Бонера
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
19
Раба
70
Кастильехо
8
Форнальс
70
Бакка
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
70
Кастильехо
2
Рукавина
2
Рукавина
70
Кастильехо
19
Раба
90
Черышев
90
Черышев
19
Раба
70
Бакка
19
Унал
19
Унал
70
Бакка
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
26
Рамиро Герра
ЦП
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
26
Рамиро Герра
ЦП
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Реал - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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