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    «Ливерпуль», «Ювентус», «Рома» следят за ситуацией вокруг контракта Начо

    Защитник мадридского «Реала» Начо интересен трем клубам. Речь идет о «Ливерпуле», «Ювентусе», «Роме».

    У испанца истекает контракт летом следующего года. Клубы-интересанты контролируют ситуацию, как будут развиваться отношения между Начо и «Реалом» дальше: будет продлено соглашение или мадридцы предпримут попытку летом текущего года продать футболиста.

    • Начо – воспитанник «Реала».
    • С командой он 4 раза брал Лигу чемпионов.
    • Всю карьеру Начо проводит в Испании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    24.03.2021 23:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1855

      Aston 41 минуту назад

      Интересанты?Вы серьезно?подарите дебилу,который писал статью словарь русского языка Даля!Просто позорище!

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