«Ливерпуль», «Ювентус», «Рома» следят за ситуацией вокруг контракта Начо

Защитник мадридского «Реала» Начо интересен трем клубам. Речь идет о «Ливерпуле», «Ювентусе», «Роме».

У испанца истекает контракт летом следующего года. Клубы-интересанты контролируют ситуацию, как будут развиваться отношения между Начо и «Реалом» дальше: будет продлено соглашение или мадридцы предпримут попытку летом текущего года продать футболиста.