«Ливерпуль», «Ювентус», «Рома» следят за ситуацией вокруг контракта Начо

Интересанты?Вы серьезно?подарите дебилу,который писал статью словарь русского языка Даля!Просто позорище!
Защитник мадридского «Реала» Начо интересен трем клубам. Речь идет о «Ливерпуле», «Ювентусе», «Роме».
У испанца истекает контракт летом следующего года. Клубы-интересанты контролируют ситуацию, как будут развиваться отношения между Начо и «Реалом» дальше: будет продлено соглашение или мадридцы предпримут попытку летом текущего года продать футболиста.
- Начо – воспитанник «Реала».
- С командой он 4 раза брал Лигу чемпионов.
- Всю карьеру Начо проводит в Испании.