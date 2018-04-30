Майорал заявил, что ему придется уйти из «Реала» по завершении сезона

Нападающий «Реала» Борха Майорал поделился мнением по поводу своего будущего. По словам 21-летнего футболиста, летом ему придется покинуть мадридский клуб для получения регулярной игровой практики.

«Я уверен, что мне придется уйти из «Реала» в конце сезона, чтобы иметь игровое время в другом месте. В конце концов, прошло уже два года, а я не получал много минут на поле. Думаю, они мне необходимы. Я молод, и мне нужно играть. Осталось несколько матчей, и я не знаю, что произойдет.

Я очень счастлив, потому что изо всех сил стараюсь каждый день, чтобы получить шанс в такой команде. И вы никогда не узнаете, когда он появится. Поэтому вам нужно быть готовым и отдаваться полностью на каждой тренировке. Честно говоря, в составе вы или нет, вы всегда должны быть готовы на 100% для тренера», – сказал Майораль.

В текущем сезона Майорал выходил на поле в 22 матчах, забив есть голов и сделав две результативные передачи.