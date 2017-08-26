Зидан обещает предоставлять много игрового времени Майоралу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда не нуждается в новом форварде. По словам француза, новой ударной силой вполне может стать 20-летний Борха Майорал.

«Мы не нуждаемся в покупке форварда, поскольку у нас есть Борха. У него будет много игрового времени по ходу сезона. Он способен помогать команде. Вместе с тем Майорал продолжит совершенствовать свое мастерство», – цитирует Зидана AS.

Ранее «Бомбардир» писал, что Майорала хотел бы заполучить в свои ряды «Хетафе».