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    Зидан похвалил Майораля после матча с «Сосьедадом»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен действиями молодого форварда команды Борхи Майораля в матче с «Реалом Сосьедад». Футболист записал в этой встрече на свой счет гол и результативную передачу.

    «Майораль является частью нашей команды, он молод, но я знал, на что он способен. Он способен играть важную роль, что сегодня он и доказал. Я рад, потому что это именно то, чего мы добиваемся от игроков – постараться сыграть хорошо.

    Гол в его исполнении крайне важен для команды, но еще более важен тот факт, что он сыграл просто феноменально. Он хорошо двигался и помог забить победный гол.

    Что касается самого матча, то мы знали, что «Сосьедад» способен создать проблемы, если предоставить ему свободные зоны. Мы были готовы к этому, хорошо читали игру. Если бы позволяли сопернику приближаться к штрафной, было бы тяжело. Но наша опорная зона показала себя во всей красе», – сказал Зидан.

    Матч четвертого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Реал» закончился со счетом 1:3.

    Источник: Football Espana

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    18.09.2017 08:44
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