Майорал: «В «Вольфсбурге» меня ждет новый этап карьеры»

Форвард «Реала» Борха Майорал, который в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за «Вольфсбург», прокомментировал свой переход в немецкий клуб.



«Я хочу набраться опыта и сделать все для того, чтобы вернуться. Я играл за лучший клуб в мире, чем могут похвастать немногие игроки. Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренеров, персонал – всех тех, кто поддерживал меня день ото дня.



В «Вольфсбурге» меня ждет новый этап карьеры, чему я безумно рад и взволнован», – сказал 19-летний футболист.