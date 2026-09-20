Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Хетафе
Борха Майорал
Статистика
€ 6 млн
Борха Майорал - статистика
Хетафе
5 апреля 1997 (29)
#9 | Нападающий
184 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
87' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
2 : 1
27.08.2026
Хетафе
81' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Суперкубок УЕФА 2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
87' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
23.08.2026
Расинг
90' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
Был в запасе
Главные новости
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
2
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
6
Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Фото
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+