В заявке «Реала» на матч с «Кадисом» был еще один футболист, который не имел права выходить на поле

В заявке мадридского «Реала» на игру 1/16 финала Кубка Испании против «Кадиса», помимо полузащитника Дениса Черышева, был еще один футболист, который не имел права появляться во встрече. 18-летний нападающий «сливочных» Борха Майорал, согласно регламенту, также не должен был принимать участие в матче, так как в прошлом сезоне получил красную карточку в финале Кубка Испании среди юношей, сообщает Canal+.

Стоит отметить, что юный форвард «Реала» на поле так и не вышел, проведя всю игру на скамейке запасных. Денис Черышев сыграл первый тайм и отметился забитым голом. Игра закончилась победой мадридцев со счетом (3:1).