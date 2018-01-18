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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Реал
Леганес - Реал: обзор матча 18 января 2018
Леганес
18.01.2018, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Реал
89'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леганес - Реал
89'
ГОЛ! 0:1!
М. Асенсио
Желтая карточка
Ж. Гумбау
62'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
4-1-3-2
13
Чампанье
15
Рико
2
Тито
22
Сиовас
5
Бустинса
6
Гумбау
14
Эрасо
24
Наранхо
21
Перес
12
Бове
25
Эль-Жар
4-3-2-1
1
Касилья
14
Карвахаль
19
Варан
24
Вальехо
19
Эрнандес
14
Льоренте
8
Ковачич
25
Себальос
17
Васкес
10
Асенсио
9
Майорал
Остались в запасе
Леганес
Реал
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леганес - Реал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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