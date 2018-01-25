леганес молодцы, вдули реалу по-домашнему!!!
|1/4 финала
первый матч
|18 января, четверг
|23:30
|Леганес
|0:1
|Реал
леганес молодцы, вдули реалу по-домашнему!!!
да бараны что за состав ,зидан даун просрал турнир
Тупые дауны со своими колхозными навесами лишили нас очередного классико.
А Барса думаешь не просрёт, так же относится к турниру.
Какие-то проблемы у Реала в последних матчах! Похоже после получения огромных премиальных за прошлый год - мотивация пропала! Играют на домашнем стадионе и проигрывают!
Типо реалу это не надо