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Реал - Леганес

24.01.2018, Среда, 23:30 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Реал - Леганес
Первый матч: 1 - 0
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 18 января, четверг 23:30 Леганес 0:1 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
5 апреля, среда 22:30 Леганес 2:4 Реал
11 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Леганес
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 января 2018, 17:30

    леганес молодцы, вдули реалу по-домашнему!!!

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    Рейтинг: +147

    Ник_ЦСКА 25 января 2018, 08:40

    Подозревал что так примерно и будет. Без Роналду и Реал "нереален".

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    Рейтинг: +38

    vaneavnea109 25 января 2018, 01:24

    да бараны что за состав ,зидан даун просрал турнир

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 25 января 2018, 01:22

    Тупые дауны со своими колхозными навесами лишили нас очередного классико.

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    Рейтинг: +147

    Ник_ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 25 января 2018, 08:43

    А Барса думаешь не просрёт, так же относится к турниру.

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Ник_ЦСКА 25 января 2018, 16:03

    Барса хотя бы уже 4 год подряд не вылетает в четверть финале.

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 25 января 2018, 01:22

    Какие-то проблемы у Реала в последних матчах! Похоже после получения огромных премиальных за прошлый год - мотивация пропала! Играют на домашнем стадионе и проигрывают!

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    Рейтинг: +15876

    сапёр75 25 января 2018, 01:22

    25 человек счастливчики )

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    Рейтинг: +147

    Ник_ЦСКА > сапёр75 25 января 2018, 08:44

    Точно, дополнительная премия через букмекер.

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 25 января 2018, 01:09

    Типо реалу это не надо

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