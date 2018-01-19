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    Тренер «Леганеса»: «В матче с «Реалом» играли на победу»

    Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано рассчитывал на победу в первом матче четвертьфинала Кубка Испании против «Реала».

    «После поражения всегда чувствуешь себя плохо, но могу сказать, что команда достойно боролась с грозным соперником. Жаль, что пропустили гол.

    Мы постараемся подойти к ответной игре в образцовой форме. Мы – команда Примеры, в матче с «Реалом» играли на победу. У нас были возможности забить гол. Во второй игре хотим показать себя с еще более лучшей стороны», – сказал после матча Гаритано.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» – «Реал» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Marca

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    19.01.2018 09:34
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