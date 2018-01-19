Тренер «Леганеса»: «В матче с «Реалом» играли на победу»

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано рассчитывал на победу в первом матче четвертьфинала Кубка Испании против «Реала».

«После поражения всегда чувствуешь себя плохо, но могу сказать, что команда достойно боролась с грозным соперником. Жаль, что пропустили гол.

Мы постараемся подойти к ответной игре в образцовой форме. Мы – команда Примеры, в матче с «Реалом» играли на победу. У нас были возможности забить гол. Во второй игре хотим показать себя с еще более лучшей стороны», – сказал после матча Гаритано.

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» – «Реал» завершился со счетом 0:1.